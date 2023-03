Iranische Aktivistin nach Freilassung verschwunden

„Wir bringen dich unter die Erde“, rief die Aktivistin mit offenem Haar im Video. Nun ist sie verschwunden, die genauen Umstände sind noch unklar. Laut einem Webportal soll Sepideh Gholian am Mittwoch bei ihrer Heimreise festgenommen worden sein. Sie war erst am selben Tag nach mehr als vier Jahren Haft aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran entlassen worden.