Hotel Wörthersee und Co sollen vor das Parlament

„Die Liste ist lang, in Kärnten ist schon viel den Abrissbirnen zum Opfer gefallen“, so Staus-Rausch, der selber Schloss Grades renoviert hat. „Rettung scheitert oft an Verschleppungen, an Interessensvertretungen und weil Politiker halt irgendwo wirtschaftlich erpressbar sind“, so der Historiker.