Dopingsünder & Olympiasieger: Sperre wird halbiert

Die verbotene Hormonsubstanz Meldonium war bei der Analyse einer am 26. August 2020 bei einer Trainingskontrolle genommenen Urinprobe gefunden worden. Die Disziplinarkommission des Turn-Weltverbandes (FIG) sprach daraufhin eine Vierjahressperre aus. Wernjajew verpasste deshalb die Olympischen Spiele in Tokio. 2016 in Rio de Janeiro hatte er neben Gold am Barren auch Silber im Mehrkampf gewonnen.