Teamchef Ralf Rangnick gibt ÖFB-Kader bekannt

Heute gibt Österreichs Teamchef Ralf Rangnick den Kader für den Start der EM-Quali bekannt. In der - hoffentlich nicht gegen Aserbaidschan und Estland - auch ein starker Goalie benötigt wird. Heinz Lindner, zuletzt Österreichs Nummer eins, hütet bei Sion die Schweizer Schießbude, ist Vorletzter. Daniel Bachmann spielt in Watford zwar auch alles, aber nicht erfolgreich. Und Patrick Pentz, in Leverkusen Reservist, wird kein Thema sein.