Verschütteter Tourengeher von Kameraden gerettet

Nach Sturz am Knie verletzt

Glimpflicher endete gegen 14 Uhr der Abgang eines Schneebrettes in Oberperfuss. Ein 29-jähriger Deutscher stieg dort in Begleitung von zwei Freunden von Stieglreith mit den Tourenskiern über den Nordgrat zum Rosskogel auf und fuhr als Erster vom Gipfel in die Nordrinne ein. „Nach rund 200 Höhenmetern löste er in der Rinne ein oberflächliches Schneebrett aus“, so die Beamten. Als er dies bemerkte, fuhr der Wintersportler sofort nach rechts aus, kam dabei zu Sturz und verletzte sich im linken Knie. Das relativ kleine und oberflächliche Schneebrett erfasste ihn nicht. Der Deutsche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen und anschließend mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.