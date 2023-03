Ammoniak-Belastung wächst in Oberösterreichs Luft

Trägt auch zu Feinstaubbelastung beiDer Schadstoff Ammoniak breitet sich in der Luft aus, reagiert mit anderen Luftschadstoffen und bildet Feinstaub. Daher sagt Landesrat Kaineder: „Es ist von enormer Bedeutung, die Luftschadstoffe möglichst gering zu halten. Die EU-Umweltagentur geht von 240.000 frühzeitigen Todesfällen allein aufgrund hoher Feinstaubbelastungen in der EU aus. Ammoniak ist dabei ein Schadstoff, dem wir nun erhöhte Aufmerksamkeit geben müssen.“ Er werde daher an Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (beide ÖVP) herantreten, „damit wir in Oberösterreich schnell gezielte Maßnahmen setzen können“.