Lawine erfasste 14 Skitourengeher in Vorarlberg

Bei einem Lawinenabgang an der Drusenfluh im Montafon in Vorarlberg sind am Samstag auf rund 2200 Meter Seehöhe 14 Skitourengeher erfasst und mitgerissen worden. 28 Personen von Bergrettung und Alpinpolizei waren im Einsatz. Alle Verschütteten konnten gerettet werden.