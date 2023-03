Fehlendes Vertrauen als Gefahr für Demokratie

Erst die Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine und die Teuerung. Wir leben in bewegten Zeiten, vieles verändert sich, nichts ist mehr selbstverständlich. Das gilt auch für das demokratische System per se. „Es droht aus der Politikverdrossenheit aufgrund des fehlenden Vertrauens in die Akteure eine allgemeine Demokratieverdrossenheit zu werden“, lautete Filzmaiers Befund im Zuge seines Vortrags unter dem Titel „Unternehmen und die liebe Politik“ in Götzis. Diese Einschätzung beruht auf nüchternen Fakten. So würden etwa Studien belegen, dass rund fünf Prozent der österreichischen Bevölkerung Sympathien für eine Diktatur bekunden. „Das klingt nach sehr wenig, in absoluten Zahlen sind das aber über 300.000 Menschen. Und es gibt weitere 20 Prozent, also Millionen, die unter bestimmten Umständen für politische Rattenfänger - ganz egal ob von undemokratisch ganz rechts oder undemokratisch ganz links - empfänglich sind“, so Filzmaier, der bekanntlich auch regelmäßig für die „Krone“ schreibt.