Dreifacher Olympiasieger Frenzel beendet Karriere

Sein Weltcupdebüt hatte der Sachse, der mit seiner Familie mittlerweile in der Oberpfalz lebt, am 13. Jänner 2007 gegeben. Nach der aktiven Laufbahn will Frenzel seine Erfahrungen weiter in der vom Olympia-Aus bedrohten Sportart einbringen. „Ganz von der Bildfläche zu verschwinden, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu liebe ich die Kombination viel zu sehr“, betonte der Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.