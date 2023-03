Kultfigur Michael Caine feiert den 90. Geburtstag

Ehefrau in TV-Werbung bewundert

Die Ehe mit Haines hielt zwar nur sieben Jahre, doch 1971 fiel ihm in einer TV-Werbung für Kaffee das guyanisch-britische Model Shakira Baksh auf. Caine setzte alles daran, die junge Frau ausfindig zu machen und kennenzulernen. Glück für ihn: Shakira wohnte nur ein paar Kilometer entfernt von ihm in London. 1973 traten die beiden vor den Traualtar und sind bis heute verheiratet. Aus der Ehe ging seine zweite Tochter Natasha hervor.