Deutscher Fußballer gewinnt „heiße“ Netflix-Show

Profifußballer und nun auch Netflix-Star: Kevin Njie gewinnt gemeinsam mit seiner Partnerin Emely die erfolgreiche Netflix-Dating-Show „Too Hot To Handle“. Der 26-Jährige, der in der Regionalliga Nord beim SC Weiche Flensburg in Deutschland kickt, darf sich über ein Preisgeld von satten 86 000 Euro freuen. Dabei wäre noch mehr drin gewesen ...