Frauen im Straßenverkehr viel sicherer als Männer

„Wären Männer so sicher mobil wie Frauen, dann wäre die Zahl der Verkehrstoten in Österreich nur halb so hoch“, fasste VCÖ-Expertin Lina Mosshammer die auf Basis von Daten der Statistik Austria errechneten Ergebnisse zusammen. Von 2019 bis 2021 kamen 291 Frauen bei Verkehrsunfällen ums Leben, die Zahl der tödlich verunglückten Männer war mit 825 dreimal so hoch. Ähnlich das Verhältnis im Vorjahr: In den ersten elf Monaten starben 86 Frauen und 253 Männer im Straßenverkehr.