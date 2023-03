Eine Frau, 100 Männer: 24-Stunden-Stück in Theater

100 verschiedene Männer - die meisten davon keine professionellen Schauspieler - sollen nacheinander mit Wilson eine Trennungsszene spielen, in der ein Paar das Verschwinden von Romantik und Kreativität in der gemeinsamen Beziehung thematisiert. Keiner der Männer soll vor der Vorstellung am 19. und 20. Mai gemeinsam mit Wilson („Luther“, „The Affair“) geprobt haben.