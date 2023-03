Altenberger: „Hab auf so ein Drehbuch gewartet!“

In der Geschichte geht’s um Alexander (Thomas Prenn), der an seinem 10. Geburtstag beschließt, sich niemals zu verlieben. Doch dann trifft er, Jahre später, auf die verträumte Caro (Verena Altenberger), die ihn zwar sofort verzaubert, die sich aber selber nicht an die Liebe traut… Bei der Premiere in Wien sprach krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez mit dem Cast über ein Leben ohne Liebe, ob eine gewisse Portion Drama immer dazugehört und warum die Geschichte in „Sterne unter der Stadt“ besonders berührt.