Khamenei: Vergiftungen von Mädchen „unverzeihlich“

Am Wochenende war es zu Protesten von Eltern gegen die mutmaßlichen Anschläge gekommen. Eine der Kundgebungen in Teheran entwickelte sich Videoaufnahmen zufolge zu einer regierungsfeindlichen Demonstration. Seit November kommt es zu einer mysteriösen Vergiftungswelle, mehr als 30 Schulen in weiten Teilen des Landes sind betroffen. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind Hunderte Mädchen erkrankt. Ärzte sprechen von Giftgasangriffen.