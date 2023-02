„Putins Bluthund“ will „Ostdeutschland erobern“

„Scholz in die Schnauze hauen“

In dem Propaganda-Interview wetterte der Komplize Putins auch gegen den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Der habe den russischen Präsidenten besucht und sich „weich wie ein Pandabär“ gegeben. Jetzt spreche er vom Rednerpult mit hasserfüllten Äußerungen über Russland. Scholz solle „in die Schnauze“ gehauen werden, meinte Kadyrow. Auslöser des verbalen Angriffs könnten die von Deutschland angekündigten Kampfpanzer-Lieferungen in die Ukraine sein.