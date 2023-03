Mädchen (5) ertrank: Ermittlungen gegen Vater

Nach dem tragischen Badeunfall am Samstag in der Sonnentherme Lutzmannsburg im Burgenland, bei dem ein erst fünfjähriges Mädchen starb, sind nun Ermittlungen gegen den Vater des Kindes aufgenommen worden. Der Mann war mit der Kleinen in der Therme, als sie offenbar unbeobachtet in das sogenannte Wildbach-Becken sprang.