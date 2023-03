Spott für Thuram: „Peinlich, Schande für Fußball“

Viele fordern gar eine nachträgliche Sperre für Thuram. Ob‘s dazu kommt? Unwahrscheinlich. Unbestritten scheint allerdings, dass sich der Gladbach-Primgeiger in der 64. Minute gegen Freiburg nicht besonders fair verhalten hatte. In einem Zweikampf mit Freiburgs Nicolas Höfler ging Thuram zu Boden - scheinbar vom Gegenspieler gefoult. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Der VAR griff allerdings ein und entlarve Thuram als Schwalbenkönig. Er hatte lediglich in den Rasen gehaut und fiel deswegen.