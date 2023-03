Vierte! Gogl-Walli knackt Uralt-Rekord in Istanbul

Sensation im Semifinale

Für die erste Sensation hatte Markus Fuchs schon im Semifinale gesorgt, in dem er in seinem Lauf als Zweiter in 6,60 Sekunden das Finale erreicht hatte. „Alter! Ich bin im Finale! Ich pack’s nicht“, hatte Markus Fuchs danach gejubelt. Der für St. Pölten startende Sprinter hatte dort seine heuer bei den Staatsmeisterschaften in Linz erzielte Bestzeit von 6,61 Sekunden um eine Hundertstel verbessert.