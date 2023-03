Eine ganze Familie ist an Masern erkrankt

34 Fälle in ganz Österreich

Seit Jahresbeginn ist es auch in der Steiermark, in Kärnten und in Wien zu gesundheitsbehördlich bestätigten Masernfällen gekommen. Mit den drei weiteren bestätigten Fällen in Oberösterreich ist die Fallzahl in Österreich im heurigen Jahr auf bisher 37 gestiegen. Zum Vergleich: 2022 wurde in ganz Österreich nur ein Masernfall gemeldet. 2019 waren es immerhin 151 Fälle. Um das Risiko einer Maserninfektion zu minimieren, empfiehlt Wolfgang Högler, Vorstand der Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde am KUK, den Ungeimpften dringend, sich impfen zu lassen. „Wenn die Anzahl der Ungeimpften in der Bevölkerung steigt, besteht die Gefahr von Epidemien, denn Masern sind um ein vielfaches ansteckender als Influenza- oder Corona-Viren.“ Was viele nicht wissen: Auch Personen ab 15 Jahren können sich in OÖ kostenlos impfen lassen und sich so schützen.