Härtester Gegner von ÖFB-Star Alaba ist die Zeit

Wie heißt’s so oft: In Linz beginnt’s! Gilt für das Länderspieljahr - und damit für den Auftakt der EURO-Quali! Doch gilt das am 24. März gegen Aserbaidschan bzw. drei Tage später gegen Estland auch für David Alaba? Im Gegensatz zu dem von einer Hüftverletzung fast genesenen Bologna-Star Marko Arnautovic könnte es beim ÖFB-Kapitän knapp werden. Wobei eines schon sicher ist: Wenn überhaupt, wird Alaba am 20. März wohl erst als Allerletzter im Teamquartier in Windischgarsten eintreffen.