Kooperation: Damen-Fußball zieht in Hartberg ein

Hartberg hat gestern wie Salzburg und Rapid ein B-Kriterium der Lizenzierung erfüllt und in puncto Frauenfußball (wie von der FIFA vehement gefordert) ein Zeichen gesetzt:In „Kooperation“ nimmt ab 2023/24 eine Spielgemeinschaft „SPG Südburgenland/TSV Hartberg“ an der 2. Bundesliga teil, eine 1B in der Steirischen Oberliga. Die Klubfarben sind Blau-Weiß, gespielt wird vorerst in Mischendorf (Bgld.) - eine Übersiedlung nach Hartberg ist geplant.