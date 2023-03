„Es ist gefährlich, wenn alles so klar aussieht“

Vorsicht geboten

Schon am letzten Testtag in Bahrain war Berger an der Strecke, verfolgte auch die starke Leistung von Red Bull. Doch ist das Team um Weltmeister Max Verstappen wirklich so überlegen, wie es bereits aussieht? „Das muss man mit Vorsicht anschauen. Sie haben die Nase vorne, haben einen guten Job gemacht, das Auto ist auch standfest. Deshalb ist Red Bull für mich Favorit. Aber es ist auch gefährlich, wenn alles so klar aussieht, kommt meistes irgendwo Konkurrenz daher.“