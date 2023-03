Ex-Teamkollege erklärt: „Lewis wird es hassen“

Hamilton hatte bereits versichert, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, dennoch existieren Zweifel. So erklärte Button unlängst etwa, dass er ein Karriereende seines ehemaligen McLaren-Kollegen durchaus für möglich halte, da dieser irgendwann keine Lust mehr haben werde, ohne Siegerauto an den Start zu gehen. „Das ist etwas, was wir alle irgendwann in unserer Karriere durchmachen, und es ist der Grund, warum viele Leute zurücktreten.“