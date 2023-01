Auslieferung? FPÖ-Chef Kunasek erhält Schonfrist

Seit zwei Wochen wird die Angelegenheit für Parteichef Mario Kunasek merklich unangenehmer. Er ist zwar kein Beschuldigter in der Finanz-Causa (bis zu 1,8 Millionen Euro an Fördermittel sollen in Graz an parteinahe Vereine und Funktionäre geflossen sein), doch ermittelnde Kriminalbeamte werfen Kunasek eine falsche Zeugenaussage und sogar Unterdrückung von Beweismittel vor.