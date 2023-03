Neuer Ried-Trainer kommt aus den eigenen Reihen

Zudem belegen die Innviertler in der Bundesliga aktuell den letzten Platz und sind seit Mitte Oktober sieglos. In 19 Spielen gelangen überhaupt nur drei Siege. Am Ende zu wenig für Christian Heinle, der in dieser Saison einen Punkteschnitt von 0,74 aufweist. Christian Heinle übernahm im April 2022 für den ebenso glücklosen Robert Ibertsberger und führte die Mannschaft ins Cup-Finale und rettete vor dem Abstieg.