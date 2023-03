Kostenloser Kletterspaß für Mitarbeiter der Kabeg

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist uns sehr wichtig, deshalb sind wir stolz, für unsere knapp 8000 Mitarbeiter in den fünf Kabeg-Häusern ein weiteres attraktives Angebot zur Stärkung der Work-Life-Balance geschaffen zu haben“, sagt Zentralbetriebsratsvorsitzender Ronald Rabitsch. Gemeinsam mit den Naturfreunden Kärnten wurde eine Exklusivkooperation vereinbart, wodurch sämtliche Angestellte der Kabeg ab 1. April an sieben Standorten in Kärnten gratis klettern und bouldern können.