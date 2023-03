Arzt angeklagt, weil er Untersuchungen verweigerte

„Nein, jetzt ist es genug“

In allen drei Fällen hatten Polizisten den Arzt angerufen. In allen drei Fällen verweigerte der Mediziner sein Kommen, begründete dies mit Arbeitsüberlastung und wies die Beamten an, mit einer Einweisung bei Gefahr im Verzug vorzugehen. Dabei soll er auch klar gesagt haben: „Nein, jetzt ist es genug.“ Und im Falle der Demenzkranken soll er auch gemeint haben: „Das ist am Arsch der Welt, ich komme nicht.“