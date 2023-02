Bologna mit Posch ärgert Inter Mailand

Inter dagegen ist die letzte Mini-Chance auf den „Scudetto“ wohl endgültig los. Dem Tabellenzweiten fehlen 14 Runden vor Schluss bereits 18 Punkte auf Spitzenreiter SSC Napoli. Der Stadtrivale AC Milan kann am Abend im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo mit dem Stadtrivalen gleichziehen. Napoli scheint sich nach dem 2:0-Sieg am Samstag in Empoli aber nur noch mit einem Selbstfaller um den ersten Meistertitel seit 1990 bringen zu können.