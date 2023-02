Nach Leichenfund: Langes Warten auf heiße Spur

Aber warum dauert die Auswertung der Spuren so lange? „Es kommt bei der Analyse immer auf mehrere Faktoren an. Eine wesentliche Rolle spielt zum Beispiel die Qualität der sichergestellten Spuren“, erklärt die Staatsanwältin im „Krone“-Gespräch. Zudem sei es nicht unüblich, dass DNA-Auswertungen länger dauern. „Die Untersuchungen und die Erstellung des dazugehörigen Gutachtens können bis zu drei Monate dauern. Es kommt immer darauf an, was von den Ermittlern für eine Auswertung angefordert wird.“