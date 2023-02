Betrunken (16) mit Auto fast in der Möll gelandet

Der 16-Jährige aus Spittal an der Drau hatte am Sonntag gegen 1.30 Uhr unbefugt ein Fahrzeug in Betrieb genommen und war damit noch dazu völlig betrunken auf der Gemeindestraße in Mühldorf dann links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stürzte über eine Böschung in Richtung Möll, touchierte mehrere Bäume am Flussufer und blieb in der Böschung hängen. „Das war sein Glück, sonst wäre der Lenker mit dem Fahrzeug in der Möll gelandet“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.