Viele offene Fragen nach Waschmaschinen-Coup

Zwar will der Angeklagte das Geld zurückzahlen. Aber gleichzeitig plant er einen Privatkonkurs. Da scheint es leicht, den Schaden zur Gänze anzuerkennen und auch nicht über mögliche Mitwisser auszupacken. „Man hat es ihm viel zu leicht gemacht“, hinterfragt sein Verteidiger Hans Gradischnig dennoch die Rolle der Hausverwalter, in deren Wohnanlagen die „Geistermaschinen“ fehlten: „Sie haben etwa Kaffeemaschinen bekommen, damit sie nichts melden. Viel Schaden hätte verhindert werden können“, glaubt er.