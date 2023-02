Voves & Schützenhöfer: Szenen einer Politiker-Ehe

Auch für Voves ist die Zeit der gegenseitigen Angriffe nichts, woran er gerne zurückdenkt. „Ich wusste, dass der Schmerz der ÖVP unglaublich groß ist, noch dazu, wenn man weiß, warum das passiert ist. Das waren primär Streitereien zwischen zwei schwarzen Landesräten, die Landeshauptfrau Klasnic nicht in den Griff bekommen hat. Mein Team und ich haben versucht, diese Jahrhundertchance strategisch gut zu nutzen. Ich bin ja ohne Rückkehrrecht in die Politik gegangen, mit vollem Risiko. Und man geht halt nicht in die Politik, um Beleidigtheiten auszutragen, sondern um zu gestalten. Das wollte ich schon in den ersten Jahren.“