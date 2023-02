Weltcup-Leader Lamparter darf nicht im Mixed ran

Der Weltcupführende Johannes Lamparter ist am Sonntag (10.30/15 Uhr) bei den nordischen Weltmeisterschaften in Planica im Mixed-Bewerb der Kombinierer nicht dabei. Die Teamführung um ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen nominierte am Samstag nach dem Normalschanzen-Einzel den Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl sowie den siebentplatzierten Stefan Rettenegger. Lamparter kam lediglich 0,6 Sek. hinter dem Salzburger auf Rang elf.