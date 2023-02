Schimmel in der Wohnung: Tipps aus der Community

Falsches Heiz- und Lüftungsverhalten, gepfuschte Bauarbeiten oder Wasserschäden - die Gründe für Schimmelbefall im Wohnraum sind vielfältig. Doch was kann oder sollte man tun, wenn sich der Pilz an den Wänden ausbreitet? Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Tipps und Tricks mit der „Krone“-Community in den Kommentaren!