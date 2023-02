Burgenland Energie bietet Wechsel zu Fixtarif an

Die Marktpreise für Energie sind zwar in den letzten Wochen gesunken, liegen aber immer noch auf hohem Niveau. Um den Kunden Planungssicherheit zu geben, bietet Burgenland Energie per 1. April den Fixtarif „Optima12 Unabhängig“ an, der 12 Monate Gültigkeit hat. Die Anmeldung dafür ist bis 31. März möglich.