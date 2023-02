So will man junge Leute ins Theater bringen

Tabuthema bei Jugendlichen

Davon profitieren könnte das Jugendstück „Wutschweiger“ von Jan Sobrie und Raven Ruëll, das von Kinderarmut erzählt, einem Problem, das auch viele Kinder in Österreich betrifft: 18 Prozent aller unter 18-jährigen gelten als armutsgefährdet. Das aber ist ein Problem, über das ungern gesprochen wird - aus Scham, aus Unverständnis, aus Rücksichtslosigkeit. Im Stück, das am Sonntag in der Studiobühne des Landestheaters Premiere hat, dreht sich daher vieles auch ums Verschweigen.