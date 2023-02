Flüchtlingswelle so groß wie die Josefstadt

Es ist ein Krieg, der näher an unserer Grenze liegt als Bregenz in Vorarlberg und jährt sich genau heute zum ersten Mal. Etwa acht Millionen Menschen sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine aus dem Land geflohen. Geblieben sind in Österreich laut aktuellem Stand rund 90.000 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder. Alleine Wien hat 23.000 Ukrainer in die Grundversorgung aufgenommen. Das ist ungefähr so viel, wie die Josefstadt Einwohner hat.