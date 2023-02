Nach Corona-Krise gehen Airlines auf Shopping-Tour

In der Corona-Krise wuden viele ältere Flieger außer Dienst gestellt

Der Blick bei den Innviertlern geht aber nach vorne: Die Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen zog an, auch Langstreckenflieger wie die Boeing 787 und der Airbus A350 sind wieder verstärkt gefragt. Corona weckte hier sogar den Bedarf. „Man hat in der Krise viele ältere Flieger außer Dienst gestellt. Die zurückzuholen, ist möglich, kostet aber auch einen g’scheiten Aufwand“, weiß der FACC-Chef. Deshalb entscheiden sich viele Fluglinien dafür, lieber gleich etwas Neues zu kaufen.