Elektronik aus Wartberg macht sich bereit fürs All

Und die Zeichen stehen auf Veränderung. So will das Unternehmen verstärkt in die Medizintechnik und in die Luft- und Raumfahrt vorstoßen. Aktuell läuft die Zertifizierung, in der man hohe Anforderungen erfüllen muss. „Wir machen uns bereit dafür, dass unsere Baugruppen ins Weltall geschossen werden“, erzählt Huemer. In den letzten Jahren wurden bei technosert bereits mehrere Millionen Euro in neue Produktionsanlagen investiert.