Mission: einen möglichen Blackout verhindern

Mit dem heimischen Energieversorgungsunternehmen illwerke/vkw arbeitet das Klauser Unternehmen seit Jahrzehnten eng zusammen. Dienstleistungen und Beratungen stehen in der Regel an. „In der Energiewirtschaft finden gerade viele Veränderungen statt. Um darauf reagieren zu können, ist es wichtig, das Know-how in der Branche immer auf dem neuesten Stand zu halten“, meint Friedrich Almer. Und dafür gebe es das neue Customer Care Center.