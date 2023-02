Neue Förderaktion zum Energiesparen im Haushalt

„Müssen Österreich nicht verlassen, um Not zu erblicken“

Caritas-Präsident Landau verwies auf die beträchtlichen sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Inflation, die er nicht nur in der Ukraine und in Moldau erst vor kurzem gesehen habe: „Kinder, Familien und alte Menschen leiden besonders, aber wir müssen Österreich erst gar nicht verlassen, um Not zu erblicken.“ Er erinnerte an 713.000 Menschen, die ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen heizen können - doppelt so viele, wie es normalerweise waren.