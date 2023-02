Nordische Ski-WM: Eva Pinkelnig unsere Quali-Beste

Das Normalschanzen-Einzel der Skispringerinnen bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica geht am Donnerstag (17.00 Uhr, live ORF 1) mit allen vier in der Qualifikation angetretenen Österreicherinnen in Szene. Unsere beste Springerin war wieder einmal Eva Pinkelnig.