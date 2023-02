Die Kälte weicht dem Frühling immer früher

Pflanzen vermehrt durch Frostschäden bedroht

Wer sich jetzt etwa an den ersten aufspringenden Marillenknospen erfreut, sollte sich aber der Gefahr von Frostschäden bewusst sein. Denn durch die Erderwärmung steigen auch die Tiefsttemperaturen an – aber leider nicht so schnell, um mit den immer früher blühenden Pflanzen Schritt zu halten. Ubimet-Warnung: Auch in Zukunft ist im April und teils im Mai noch mit Nachtminusgraden zu rechnen. Diese Spätfröste können vor allem in den Obsthainen zu Ernteausfällen führen. Dieses Wetterrisiko wird in der Zukunft massiv steigen.