Diät-Pillen haben Biber am Fastentisch ersetzt

Was hat der Biber in der Fastenzeit mit den Wundermitteln der Abnehmindustrie zu tun? Ganz einfach: Mit allen wird - beziehungsweise wurde - getrickst! Denn im Mittelalter nahm man es auch in Oberösterreich mit dem Fastengebot streng. Also kein Fleisch am Tisch. Fisch ging aber. Und so wurde der Biber zum Fisch deklariert, weil er ja im Wasser schwimmt und nicht wie Enten oder Gänse am Wasser. Also endete so mancher der bis zu 30 Kilo schweren Nager am Fastentisch. Inzwischen sind in Oberösterreich Biber aber geschützt und vom Speiseplan verschwunden.