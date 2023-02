Corinna Kamper: Die feinfühlige Powerfrau

Wie sehr wird dir dein bisheriger Sport etwas bringen für die Leichtfüßigkeit am Parkett?

Das schöne am Motorsport ist, dass du von allem ein bisschen was brauchst. Reaktionszeit, Ausdauer, aber du brauchst natürlich auch die Konzentration. Dann Kraftausdauer, weil viele Kräfte von Außen auf dich wirken. Ich bin in keiner Sache sehr gut, aber überall ein bisschen gut. Das war perfekt für den Motorsport.