Brokkoli aus Ecuador verärgert Konsumenten

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat über die „ärgerlichsten Lebensmittelprodukte des Jahres“ abstimmen lassen. Rund 6000 Personen stimmten ab. Und der Brokkoli von Iglo schnitt dabei gar nicht gut ab. So ist die Herkunft des Produkts aus Ecuador zwar korrekt gekennzeichnet, dennoch sind Konsumenten enttäuscht. „Die Erwartungshaltung vieler Konsumentinnen und Konsumenten ist vor dem Hintergrund der Markenerzählung des Unternehmens ganz klar eine andere“, so der VKI in einer Presseaussendung. Grund genug, dem Iglo-Brokkoli den Negativ-Preis „Konsum-Ente 2020“ zu verleihen.