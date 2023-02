„Carmen“ in Strapsen!

Das klingt nach einer Selbstbeschreibung.

(lacht) Das stimmt. Manche sagen, die Ushakova ist verrückt, weil ich alles singe. Aber diese Freiheit nehme ich mir - von „Salome“ über die „Königin der Nacht“ und „Pique Dame“ bis zu „Carmen“: In Baden trage ich ein Negligé und Strapse. Das passt zu so einer leidenschaftlichen Liebhaberin wie Carmen, und so verführt sie dann Don José (lacht). Zum Glück habe ich mir ja eine gute Figur bei „Dancing Stars“ erarbeitet.