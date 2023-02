Seniorin fürchtet sich: „Das ist reinstes Ghetto!“

„Das ist das reinste Ghetto hier!“, echauffiert sich Frau G. Die Pensionistin ist Besitzerin einer Wohnung in einem berüchtigten Wohnblock im Westen Innsbrucks. „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“ scheinen an der Tagesordnung zu stehen – oder sollte man besser „Nachtordnung“ sagen? Denn die arme Frau traut sich kaum noch hinaus, sobald es dunkel ist. Verzweifelt wendet sie sich an die „Tiroler Krone“: Der Ausländer-Anteil komme der gebeutelten Frau, die von seltsamen Gerüchen bis hin zu Zigarettengestank mitten in der Nacht berichtet, so groß vor, dass sie die Vermutung äußert, „das Sozialamt schickt sie alle hierher“.