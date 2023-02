Geheimdienst: Russland nimmt Nordsee ins Visier

Niederlande weist mehrere Diplomaten aus

Die Niederlande kündigte am Samstag an, man würden eine nicht genannte Anzahl russischer Diplomaten ausweisen. Das Land beschuldigt Russland, unter dem Deckmantel der Diplomatie ständig Spione ins Land zu schleusen. Moskau wurde deshalb aufgetragen, seine Handelsvertretung in Amsterdam zu schließen, die Regierung in Den Haag kündigte an, das niederländische Konsulat in Sankt Petersburg zu schließen.